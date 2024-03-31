الحرب على غزة: شهداء وإصابات ومفاوضات صفقة التبادل تستأنف بالقاهرة

يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف القطاع الصحي والمستشفيات في القطاع وحصاره لمجمع الشفاء الطبي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تم تدمير وحرق واستهداف 1050 منزلا بمحيط الشفاء، وقتل أكثر من 400 شهيد واعتقال وتعذيب المئات من المرضى والنازحين والطواقم الطبية.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأحد، يومها الـ177، حيث واصل الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والبري لمناطق مختلفة في القطاع، أوقعت عشرات الشهداء ومئات الإصابات.

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ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف القطاع الصحي والمستشفيات في القطاع وحصاره لمجمع الشفاء الطبي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تم تدمير وحرق واستهداف 1050 منزلا بمحيط الشفاء، وقتل أكثر من 400 شهيد واعتقال وتعذيب المئات من المرضى والنازحين والطواقم الطبية.

وارتكب الجيش الإسرائيلي 8 مجازر في قطاع غزة أسفرت عن 82 شهيدا و98 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 32705 شهداء و 75190 إصابة.

وتستأنف المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل وهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في أحدث محاولة للتوصل إلى اتفاق من قبل مصر وقطر اللتين تقومان بدور وساطة في هذا الصدد، حيث تواصلان جهودهما المشتركة لإحراز تقدم في المفاوضات بين الجانبين.

وأعطى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر لإجراء محادثات جديدة بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لقصف متواصل، بينما يواجه سكانه تهديدا بـ"مجاعة وشيكة"، بحسب الأمم المتحدة.