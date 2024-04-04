الحرب على غزة: 6 مجازر جديدة ترفع حصيلة الشهداء إلى 33037

نفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مدنية رفح، أوقعت عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، فيما شهدت المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع، قصفا مدفعيا وجويا.

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 33037 شهيدا، وحصيلة الإصابات إلى 75668، حيث ارتكب الجيش الإسرائيلي 6 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و91 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب بيان وزارة الصحة بغزة، الخميس.

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واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية الاشتباك مع قوات من الجيش الإسرائيلي على محاور التوغل، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزها يومها الـ181، في وقت جددت الفصائل إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".

ونفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مدنية رفح، أوقعت عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، فيما شهدت المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع، قصفا مدفعيا وجويا.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوب حي الزيتون في مدينة غزة، ومربعات سكنية في مخيم المغازي، ومنطقة البركة، جنوب دير البلح، وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأصيب العشرات من النازحين برصاص قوات من الجيش الإسرائيلي، بمنطقة مواصي بلدة القرارة شمال غرب مدينة خانيونس.