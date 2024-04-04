تخللتها مواجهات واشتباكات: اعتقالات وإصابات بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث اقتحمت عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا، كما نفذت اعتقالات طالت العشرات، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة خاصة في بعض المخيمات أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

في محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من بلدة قباطية، وصورت منازل عدد من الشهداء، عرف منها منزل الشهيد أحمد إسماعيل زكارنة.

وقالت سرايا القدس - وحدة الهندسة في قباطية في بيان مقتضب: "ضمن معركة طوفان الأقصى تمكن مجاهدونا من التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدتنا بوابل كبير من العبوات المتفجرة وإصابة الآليات بشكل مباشر".

واقتحمت قوات الاحتلال قباطية وداهمت منازل في حي كميل، واعتقلت الشبان أحمد ذيب نزال وسلاح نزال وأمجد الدامون بعد مداهمة منزل ذويه وتحطيم محتوياته، كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير يوسف أبو زينة في البلدة.

واندلعت اشتباكات مسلحة، بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين وبلدة قباطية.

واعتقلت قوات الاحتلال مصطفى جرار وابنه محمود جرار بعد مداهمة منزلهم في بلدة برقين، والشاب حسين الحردان من منزله في ضاحية صباح الخير بمدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال معززة بعدد كبير من الآليات والجرافات العسكرية جنين من شارعي نابلس وحيفا، وتصدى لها المقاومون وأطلقوا باتجاهها الرصاص وفجروا عبوة ناسفة محلية الصنع بجرافة.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال عيناء غيظان شقيقة الشهيد أحمد ياسين غيظان خلال اقتحام قرية قبيا بعد اعتقال والدته وشقيقيه، كما اعتقلت القوات طه بدران بعد اقتحام منزله في مخيم الأمعري.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الشاب أشرف السجدي والجريح محمد شمروخ خلال اقتحام مخيم الدهيشة، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في المخيم الذي شهد اشتباكات ضارية، فيما أصيب شاب برصاص الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال نابلس ونفذت عمليات دهم وتفتيش للعديد من المنازل، حيث تم التنكيل بقاطنيها وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، حيث تم إطلاق نار تجاه القوات المقتحمة.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن كتائب شهداء الأقصى - نابلس: "خاض مقاتلونا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع قوات الاحتلال الصهيوني المقتحمة للمدينة".

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر منذر الأقرع بعد اقتحام منزله في مدينة قلقيلية، حيث أجرت القوات أعمال تفتيش في مقبرة المدينة.

وفي القدس المحتلة، داهمت قوات الاحتلال فحر اليوم الخميس، خيام المعتكفين في باحات المسجد الأقصى، واعتقلت خمسة منهم.

وتعمل قوات الاحتلال على إخلاء المعتكفين من الأقصى لإتاحة المجال للمستوطنين لاقتحام المسجد في صباح اليوم التالي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحام بلدة بدو شمال غرب القدس.