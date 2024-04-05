الحرب على غزة: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة

شن الاحتلال، فجر اليوم، غاراته الجوية وقصفه المدفعي، في اليوم الـ182 من حربه على غزة، على مناطق متفرقة من القطاع مما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شن غاراته الجوية وقصفه المدفعي، في اليوم الـ182 من حربه على غزة، على مناطق متفرقة من القطاع مما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال استهدف بقصف مدفعي وسط وغرب مدينة خان يونس، وشرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت غارة عنيفة من طائرات الاحتلال الحربية محيط مدينة الشيخ زايد، شمالي القطاع، وتعرضت مناطق متفرقة بالمحافظة الوسطى في القطاع، لقصف مدفعي.

وأضافت المصادر أن طيران الاحتلال استهدف، قبيل منتصف الليلة الماضية، تل الهوا غرب غزة، بينما تواصل القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على الأحياء الجنوبية الغربية والشرقية لخان يونس، وشرق مخيم المغازي، وسط القطاع.

وفي وقت سابق، طال القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة قليبو والشيخ زايد بيت حانون، شمال القطاع، تزامنا مع مواصلة الاحتلال تدمير ونسف المنازل السكنية وسط وغرب خان يونس.

وأجملت مصادر صحية، أن عمليات القصف المدفعي والغارات الاسرائيلية في القطاع فجر اليوم، أسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وبعضهم لا زال تحت الأنقاض.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة رشقات صاروخية تجاه عدة بلدات ومناطق إسرائيلية بينها عسقلان و"سديروت" و"غلاف غزة" والنقب الغربي، سقطت عدد منها فيما جرى اعتراض أخرى، وذلك "ردا على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا"؛ بحسب المصادر.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33037 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 75668، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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