غوتيريش: أصبحنا على شفا هاوية أمام الظروف الإنسانية المأساوية في غزة

شدد الأمين العام على أنه بعد ستة أشهر من الحرب "أصبحنا على شفا هاوية: التجويع الجماعي الشديد واندلاع حرب إقليمية وفقدان كامل للثقة في المعايير والقواعد العالمية".

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة أن "الظروف الإنسانية المأسوية" في غزة "تتطلب قفزة نوعية في إيصال المساعدات المنقذة لحياة" المدنيين في القطاع المحاصر والمدمر.

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وقال غوتيريش للصحافيين "المطلوب إحداث تغيير ذي مغزى على أرض الواقع. فالأمر لا يتطلب نسخة معدلة من مواصلة العمل كالمعتاد، بل نقلة نوعية حقيقية".

واعترف الجيش الإسرائيلي بارتكاب "أخطاء جسيمة" أدت إلى مقتل سبعة من عمال الإغاثة في قصف جوي في غزة، فيما أعلنت تل أبيب أنها ستسمح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع المدمر والذي يواجه سكانه وضعا أشبه بالمجاعة.

وتتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل يوميا، خصوصا منذ مقتل سبعة من عناصر منظمة "وولد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي)، هم فلسطيني وستة أجانب، في غارة وسط القطاع.

وأضاف غوتيريش "في أعقاب هذه المأساة، أبلغت الحكومة الإسرائيلية الأمم المتحدة نيتها السماح بزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية الموزعة في غزة. وآمل حقا أن تتحقق هذه النوايا بشكل فعال وسريع لأن الوضع في غزة بائس للغاية".

وشدد الأمين العام على أنه بعد ستة أشهر من الحرب "أصبحنا على شفا هاوية: التجويع الجماعي الشديد واندلاع حرب إقليمية وفقدان كامل للثقة في المعايير والقواعد العالمية".

وتابع "لقد حان الوقت للتراجع عن حافة الهاوية هذه، لإسكات دوي المدافع، لتخفيف المعاناة الرهيبة ولوقف مجاعة محتملة قبل فوات الأوان".