نصف سنة على حرب غزة: إسرائيل تواصل المجازر والتدمير بالقطاع

تتواصل الاشتباكات في عدة محاور، فيما دارت معارك ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في عدة محاور بينها خانيونس ومدينة غزة، حيث أوقعت قتلى وجرحى بصفوف القوات الإسرائيلية.

أنهت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأحد، شهرها السادس على التوالي، حيث تواصل العدوان على القطاع في اليوم الـ184 وسط غارات وقصف مدفعي نفذه الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة بالقطاع أوقعت عشرات الشهداء ومئات الشهداء خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 33137 شهيدا 75815 جريحا، وذلك بعد ارتكاب الاحتلال 4 مجازر وصل منها 46 شهيدا و65 مصابا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

وتتواصل الاشتباكات في عدة محاور، فيما دارت معارك ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في عدة محاور بينها خانيونس ومدينة غزة، حيث أوقعت قتلى وجرحى بصفوف القوات الإسرائيلية.

وقتل 4 عسكرين من الجيش الإسرائيلي بينهم ضابط برتبة نقيب و3 جنود من لواء "الكوماندوز" في معارك بخانيونس جنوبي قطاع غزة، ظهر السبت، على ما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأحد.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي الذين أعلن عنهم 605 ضباط وجنود منذ معركة "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من بينهم 264 قتيلا في المعارك البرية داخل غزة.