"الأغذية العالميّ" محذّرا بعد 6 أشهر من الحرب على غزة: إما زيادة المساعدات أو المجاعة

قال البرنامج الأممي: "نحتاج إلى عاملين بالمجال الإنساني، وإمدادات إنسانية لنتمكن من التحرك بحرية وأمان في أنحاء غزة"، مشددا على أن "الخيار في غزة واضح، إما زيادة دخول المساعدات أو المجاعة".

جدّد برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأحد، التحذير من "اقتراب المجاعة أكثر من أي وقت مضى" شمالي قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور عبر حساب البرنامج التابع للأمم المتحدة، في منصة "إكس"، بعد مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال الأغذية العالمي: "بعد 6 أشهر على النزاع، الجميع بقطاع غزة يواجهون الجوع".

وشدد على أن "المجاعة أصبحت أقرب من أي وقت مضى في الشمال".

وأضاف البرنامج الأممي: "نحتاج إلى عاملين بالمجال الإنساني، وإمدادات إنسانية لنتمكن من التحرك بحرية وأمان في أنحاء غزة".

واختتم بالقول إن "الخيار في غزة واضح، إما زيادة دخول المساعدات أو المجاعة".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وخلّفت الحرب المستمرة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".