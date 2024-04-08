8145 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى" بينهم 45 اليوم

يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الأحد وحتى صباح اليوم الإثنين حملة اعتقالات، وعمليات تحقيق ميداني واسعة طالت 45 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، أفرج عن غالبيتهم لاحقا.

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وتركزت عمليات التحقيق الميداني في مدينة دورا قضاء الخليل، حيث حقق مع العشرات من الفلسطينيين ميدانيا، منهم رهائن للضغط على أبناءهم لتسليم أنفسهم.

وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، طولكرم، نابلس، والقدس، على ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك.

إلى جانب ذلك يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى نحو 8145، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثن الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السن.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.