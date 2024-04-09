الحرب على غزة: مجازر متواصلة وحماس تدرس مقترح صفقة جديدة

على صعيد مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، قالت حماس، فجر الثلاثاء، إنها تسلمت الموقف الإسرائيلي خلال جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة، مؤكدة أن "الموقف الإسرائيلي لا يزال متعنتا ولم يستجب لمطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته".

واصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، الثلاثاء، مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ186، فيما أكدت حركة حماس في بيان، أن قيادة الحركة تدرس المقترح المقدم بشأن صفقة التبادل.

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وعلى صعيد مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، قالت حماس، فجر الثلاثاء، إنها تسلمت الموقف الإسرائيلي خلال جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة، مؤكدة أن "الموقف الإسرائيلي لا يزال متعنتا ولم يستجب لمطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته".

يأتي ذلك، فيما تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات من الجيش الإسرائيلي، حيث دارات معارك ضارية واشتباكات عنيفة في عدة محاور، خلال التصدي للقوات المتوغلة.

ويواصل أهالي مدينة خانيونس الذين نزحوا إلى رفح جنوبي قطاع غزة، العودة إلى مدينتهم بعد انسحاب القوات الإسرائيلية المناورة منها، حيث يتوالى تكشف معالم الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في المدينة، حيث تم انتشال عشرات جثامين الشهداء المتحللة.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 33,207 شهداء و75,933 جريحا، وذلك بعد وصول 32 شهيدا و47 مصابا إلى المستشفيات في الـ24 ساعة الماضية.