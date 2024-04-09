السيسي وعباس يتناولان مستجدات محادثات وقف إطلاق النار في غزة

قال السيسي إن "مصر تبذل كل الجهود وتقوم بالاتصالات مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية ومنع التهجير".

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مستجدات محادثات القاهرة وجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ وذلك خلال محادثة هاتفية بينهما.

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وأكد السيسي "مواصلة مصر لجهودها في مساندة الأشقاء بفلسطين على جميع الأصعدة، وبذلها كافة المساعي لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال إن "مصر تبذل كل الجهود وتقوم بالاتصالات مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية ومنع التهجير".

وبدوره، ثمن عباس "موقف مصر الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني"، وشدد على "أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومنع التهجير ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة".

كما شكر الرئيس الفلسطيني "مصر على ما تقدمه من مساعدات لأبناء شعبنا في قطاع غزة".

ومنذ أشهر، تقود مصر بجانب قطر مفاوضات بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس.

وتشن إسرائيل، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من مئة ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".