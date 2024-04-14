الحرب على غزة: شهداء وجرحى ورفح تحت القصف

يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، في وقت ينشغل العالم بالهجوم الإيراني على إسرائيل بمئات المسيرات والصواريخ، وتنديد القوى الغربية وتحذيراتها من اندلاع حرب إقليمية.

واصل الجيش الإسرائيلي عدوانه البري والجوي على قطاع غزة، الأحد، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 191 على التوالي، وأوقع القصف الذي استهدف المدنيين عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 33 ألفا و686 شهيدا و76 ألفا و309 مصابين.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات على خانيونس ورفح في جنوب قطاع غزة، ودير البلح ومخيم النصيرات في وسطه، بينما أطلقت طائرات "الكواد كابتر" الإسرائيلية النار بشكل كثيف صوب منازل الفلسطينيين في مخيم 5 والمخيم الجديد.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية المربعات السكنية، والمناطق المأهولة، ومحيط مراكز الإيواء، وطال القصف الأحياء السكنية، حيث تم نسف عشرات المنازل.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، في وقت ينشغل العالم بالهجوم الإيراني على إسرائيل بمئات المسيرات والصواريخ، وتنديد القوى الغربية وتحذيراتها من اندلاع حرب إقليمية.