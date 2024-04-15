الأمم المتحدة: إسرائيل منعت 41% من مساعداتنا من الوصول لشمالي غزة

أكدت الأمم المتحدة أن 41 بالمئة من بعثات المساعدات المنسقة التابعة لها في الفترة ما بين 6 إلى 12 نيسان/ أبريل الجاري، تم منعها أو حظرها من الوصول إلى شمالي غزة.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أن 41 بالمئة من بعثات المساعدات المنسقة التابعة لها منعتها إسرائيل من الوصول إلى شمالي غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مساء أمس الأحد.

وأوضح البيان، أن 41 بالمئة من بعثات المساعدات المنسقة التابعة لها في الفترة ما بين 6 إلى 12 نيسان/ أبريل الجاري، تم منعها أو حظرها من الوصول إلى شمالي غزة.

وأكدت أن التزام السلطات الإسرائيلية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لا ينتهي إلا عندما تصل المساعدات إلى المدنيين.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة على الرغم من صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك على الرغم من مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

وخلفت الحرب أكثر من 100 ألف بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.