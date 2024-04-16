تخللتها مواجهات واشتباكات: اعتقالات وإصابات بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وسط مواجهات واعتقالات، فيما دارت اشتباكات عنيفة في عدة محاور.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان خلال اقتحام الحي الشرقي بمدينة جنين.

وأفاد نادي الأسير أن المعتقلين هم: عز الدين الزرعيني، ومحمد العجاوي، ورامي العجاوي، وفادي الصوص، وصبحي الجعفر.

واندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين حي المراح، وذلك خلال التصدي للقوات المقتحمة،

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حبلة ونفذت حملة اعتقالات طالت تامر ياسر عودة، ومراد خليل مرداوي، وعزيز نشأت شهوان وباهر محمد درة.

وفي طولكرم، أفادت شهود عيان أن قوة عسكرية قوامها سبع آليات للاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الجنوبي قادمة من مستوطنة "أفني حيفتس"، باتجاه عزبة شوفة، وصولا لدوار فرعون على مدخل المدينة الجنوبي.

وتوجهت القوة إلى ضاحية عزبة الجراد، وداهم جنود الاحتلال مسجد أبو بكر الصديق واعتلوا سطحه ونصبوا قناصتهم عليه، وصادرت مبلغا ماليا من تبرعات المصلي، وداهموا عمارة السفاريني ونصبوا القناصة على سطحها.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش واسعة في محيط المسجد وأحياء العزبة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة، وأطلقت النيران بشكل عشوائي على المنازل في مخيم بلاطة الذي شهد اشتباكات عنيفة خلال التصدي للقوات المقتحمة.

وشرعت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في شارع حارة الحشاشين بمخيم بلاطة شرقي نابلس.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل يزن كيالة عقب اقتحامها مخيم شعفاط، كما اعتقلت القوات الشاب محمد هاني اللوزي بعد اقتحام مخيم قلنديا.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالب عبادة فراس وائل أبو شرخ، من منزله في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، كما اعتقلت القوات عبد الرحمن الفاخوري، من منطقة واد الجوز.