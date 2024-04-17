الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال اعتقل أكثر من 5 آلاف منذ بدء الحرب

شدد المكتب الإعلامي على أن الأسرى في سجون إسرائيل "يتعرضون لأبشع صور التعذيب والانتهاكات التي تجاوزت كل الأعراف والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949".

اعتقل جيش الاحتلال أكثر من 5 آلاف فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ حسبما أورد مكتب الإعلام الحكومي في القطاع اليوم الذي يصادف الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني.

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وجاء في بيانه "تمر علينا ذكرى يوم الأسير الفلسطيني هذا العام (7 نيسان/ أبريل سنويا) في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة".

وتابع "مازال الأسرى الفلسطينيون يتعرضون لأبشع أنواع الإجراءات الانتقامية، والتي تهدف إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية".

وأفاد بأن "الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال الحرب أكثر من 5000 أسير من قطاع غزة لوحده، ليقارب عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال 10 آلاف أسير".

وتتهم مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية إسرائيل بممارسة الإخفاء القسري بحق أسرى غزة، وعدم الكشف عن عددهم ولا أماكن وظروف احتجازهم، بالتزامن مع تقارير إعلامية عن مقتل عدد منهم جراء التعذيب.

وشدد المكتب الإعلامي على أن الأسرى في سجون إسرائيل "يتعرضون لأبشع صور التعذيب والانتهاكات التي تجاوزت كل الأعراف والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949".

ودعا المجتمع الدولي إلى أن "يتحمَّل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، ويتدخل بشكل عاجل لحماية الأسرى".

كما دعا المنظمات الدولية والحقوقية إلى أن "تبذل كل جهدها للإفراج العاجل عن الأسرى جميعا، وخاصة الأسرى الأطفال والأسيرات والمرضى الذين يحرمهم الاحتلال من العلاج".