الحرب على غزة: شهداء وجرحى وغارات على رفح

جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها المدفعي شمالي مخيم النصيرات، واستهدف قصف مدفعي مناطق شرق حيي الزيتون والشجاعية، بينما أوقعت غارة إسرائيلية على منزل في حي الشجاعية شهداء وجرحى.

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، الأربعاء، يومها الـ194، حيث واصل الجيش الإسرائيلي الغارات والقصف في مختلف أنحاء القطاع، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى جلهم من الأطفال والنساء والكبار بالسن.

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وواصل الطيران الإسرائيلي شن غارات مكثفة على رفح وجنوب القطاع، بينما أجبرت المدفعية الإسرائيلية النساء والأطفال على الخروج من بيت حانون، بعد محاصرة مراكز الإيواء فيها، وقام الجيش الإسرائيلي باحتجاز الشبان والتنكيل بهم واعتقال عدد منهم.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها شمالي مخيم النصيرات، حيث استهدف قصف مدفعي مناطق شرق حيي الزيتون والشجاعية، بينما أوقعت غارة إسرائيلية على منزل في حي الشجاعية شهداء وجرحى.

وأوقعت الغارات على رفح ودير البلح والمناطق المأهولة في وسط وجنوب القطاع عشرات القتلى والجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما ارتكب الجيش الإسرائيلي 7 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 68 شهيدا و94 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33797 شهيدا و76465 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.