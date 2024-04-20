"يونيسف": إصابة نحو 12 ألف طفل في غزة منذ بدء الحرب

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم، السبت، إصابة نحو 12 ألف طفل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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وقالت متحدثة "اليونيسف"، تيس إنغرام، إن "إصابات أطفال غزة تتنوع بين تلك المدمرة الناجمة عن الغارات الجوية، والصدمات النفسية جراء وقوعهم في اشتباكات عنيفة".

وأكدت إنغرام، في مقطع مصور نشره حساب الأمم المتحدة على منصة "إكس"، أن "قصص أطفال غزة تعكس صورة مروعة للعواقب الإنسانية للصراع".

وأشارت إلى أن "نحو 12 ألف طفل أصيبوا منذ بداية الصراع بالقطاع".

وأمس الجمعة، قال متحدث "اليونيسف"، جيمس إلدر، في منشور على منصة "إكس": "تشير التقارير الحالية إلى أن أكثر من 14 ألف فتى وفتاة قتلوا جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 110 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".