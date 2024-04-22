الحرب على غزة: غارات على مناطق بالقطاع ورفح تحت القصف

مع دخول الحرب على غزة يومها الـ199، قصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة، بينها بلدتا المغراقة والزرقاء ومخيم المغازي وخانيونس ومخيم النصيرات ودير البلح، وكذلك استهداف مبنى تابع لمستشفى العودة.

واصل الجيش الإسرائيلي، الإثنين، استهداف المدنيين في قطاع غزة، حيث كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة بالقطاع، بينما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف رفح ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ199، قصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة، بينها بلدتا المغراقة والزرقاء ومخيم المغازي وخانيونس ومخيم النصيرات ودير البلح، وكذلك استهداف مبنى تابع لمستشفى العودة.

يأتي ذلك، فيما يستمر الدفاع المدني الفلسطيني بانتشال عشرات الجثث، حيث اكتشفت مقبرة جماعية تضم عددا كبيرا من جثث الشهداء الذين دفنتهم القوات الإسرائيلية داخل مجمع ناصر الطبي في خانيونس قبل انسحابها منه، وأكد مكتب الإعلام الحكومي أن العشرات منهم أُعدموا.