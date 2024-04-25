استشهاد فتى من جنين برصاص الاحتلال برام الله

أعلن مجمع فلسطين الطبي في رام الله استشهاد الفتى خالد رائد عروق (17 عاما) جراء إصابته بعيار ناري في صدره إثر تعرضه لإطلاق نار من قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة.

استشهد فتى من جنين فجر اليوم الخميس، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله، وسط الضفة المحتلة.

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وأعلن مجمع فلسطين الطبي في رام الله استشهاد الفتى خالد رائد عروق (17 عاما)، جراء إصابته بعيار ناري في صدره إثر تعرضه لإطلاق نار من قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة.

وقال شهود عيان إن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وتمركزت في حي رام الله التحتا وفي حي الطيرة قرب دوار السرية.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها نقلت إصابة حرجة جدا إلى المستشفى قبل الإعلان عن استشهاده.

ودوت هتافات غاضبة في مجمع فلسطين الطبي برام الله بعد الإعلان عن استشهاد الفتى خالد عرقاوي برصاص الاحتلال.

ونعت مساجد مدينة جنين والمخيم الشهيد خالد عرقاوي الذي استشهد برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة رام الله، علما أنه من جنين ويسكن برام الله.