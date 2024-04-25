8455 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى" بينهم 12 اليوم

تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس، 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

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وتركزت عمليات الاعتقالات في محافظة طولكرم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، الخليل، والقدس، على ما أفاد تقرير مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى أكثر من 8455، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

الاحتلال يخطر بهدم شقة عائلة المعتقل أيسر البرغوثي

إلى ذلك، سلمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، عائلة المعتقل الطبيب أيسر البرغوثي في حي بطن الهوى بمدينة رام الله، إخطارا بهدم شقتها السكنية.

وكانت قوات الاحتلال قد أخذت في السادس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، قياسات الشقة السكنية للمعتقل البرغوثي، تمهيدا لهدمها.

واعتقل البرغوثي في السابع من كانون الثاني بعد محاصرة البناية السكنية التي يقطنها.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب الاقتحام، إذ أطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى استشهاد الفتى خالد رائد عروق (16 عاما)، بعد إصابته برصاصة في البطن، ونُقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي.

وكانت عدة آليات عسكرية إسرائيلية قد اقتحمت مدينة رام الله، وتمركزت في أحياء رام الله التحتا والطيرة قرب دوار السرية، وأم الشرايط في مدينة البيرة حيث داهمت أحد المنازل.