مواجهات مع الاحتلال ومداهمات واعتقالات في الضفة

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اقتحمت خلالها عدة منازل وعاثت بها خرابا، ونفذت اعتقالات وسط مواجهات في عدة محاور.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

في محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال جميل السخن ومصطفى الشيباني بعد اقتحام منزليهما في بلدة عرابة جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة قضاء نابلس من عدة مداخل، وداهمت عددا من أحيائها دون التبليغ عن اعتقالات أو مواجهات فيها، كما اقتحمت القوات مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات: يعبد، وعرابة، وسيلة الظهر، وبير الباشا، والجلمة، وعرانة، وعربونة، ودير غزالة، بمحافظة جنين، وشنت حملات تفتيش دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وجرفت قوات الاحتلال بنية تحتية وأراضي زراعية في قريتي جلبون وفقوعة، شمال شرق جنين.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت القرية من الجهة الشمالية، وقامت بتجريف محاصيل زراعية وأعمدة كهرباء، وأجزاء من الشارع الرئيسي بطول 60 مترا وعرض 10 أمتار.

كما جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية في قرية فقوعة. وقال رئيس المجلس القروي بركات العمري، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت القرية من الجهة الشرقية، المحاذية لجدار الفصل والتوسع العنصري، وقامت بتجريف أراض زراعية وشق طريق فيها وصولا إلى الشارع الرئيسي في القرية.