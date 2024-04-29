3 مجازر في رفح توقع عشرات الشهداء والجرحى

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن طواقمها تعاملت في رفح مع عدة استهدافات لمنازل مأهولة بالسكان، نتج عنها عدد من الشهداء والجرحى، وآخرين مفقودين تحت الانقاض.

انتشال جثامين الشهداء من بين الركام في رفح (Getty Images)

ارتكب الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، 3 مجازر جديدة في رفح جنوب قطاع غزة أسفرت عن 22 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين، وذلك بعدما قصف الطيران الإسرائيلي 3 منازل على رؤوس ساكينها.

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وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن طواقمها تعاملت في رفح مع عدة استهدافات لمنازل مأهولة بالسكان، نتج عنها عدد من الشهداء والجرحى، وآخرين مفقودين تحت الانقاض.

وشنت طائرات إسرائيلية غارة جوية استهدفت منزلا لعائلة أبو طه في منطقة حي السلام شرقي مدينة رفح، استشهد على إثرها 10 مواطنين بينهم 3 أطفال و3 نساء وأصيب آخرون.

واستشهد 7 مواطنين منهم 3 نساء وطفل رضيع في قصف من طائرات إسرائيلية استهدف منزلا لعائلة الخواجا في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة الخطيب في حي الجنينة شرق رفح.

وكثف الجيش الإسرائيلي غاراته قصفه في رفح التي تؤوي أكثر من مليون نازح، في وقت تصعد القوات الإسرائيلية من تهديداتها باجتياح رفح على غرار ما حدث في باقي القطاع.

وجاءت الغارات على رفح، قبل ساعات من استضافة مصر المتوقعة لقادة من حماس لمناقشة اتفاق وقف إطلاق نار مع إسرائيل.

وقال مسؤولون من حماس إن وفدا برئاسة خليل الحية، نائب رئيس الحركة في غزة، سيناقش اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمته حماس إلى وسطاء من قطر ومصر، فضلا عن الرد الإسرائيلي.

وكثف الوسطاء، بدعم من الولايات المتحدة، جهودهم للتوصل إلى اتفاق مع تهديد إسرائيل بغزو رفح.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34,454 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77,575 آخرين.

ولايزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.