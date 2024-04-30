استشهاد عامل فلسطيني خلال مطاردته من قبل قوات الاحتلال

وفقا لما أوردته مصادر عائلية، فإن قوات من جيش الاحتلال لاحقت الشاب منسية من الظاهرية خلال توجهه إلى مكان عمله، وقام جنود الاحتلال باعتقاله والاعتداء عليه وإلقائه من فوق عمارة.

استشهد الشاب ربحي منسية من بلدة الظاهرية جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مطاردته من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال توجهه إلى عمله، على ما أفادت مصادر عائلية صباح اليوم الثلاثاء.

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ووفقا لما أوردته مصادر عائلية، فإن قوات من جيش الاحتلال لاحقت الشاب منسية خلال توجهه إلى مكان عمله، وقام جنود الاحتلال باعتقاله والاعتداء عليه وإلقائه من فوق عمارة.

وقال ربحي منسية إن قوات الاحتلال طاردت نجله حسن في بلدة الظاهرية خلال توجهه إلى عمله، قبل أن تقوم باعتقاله والاعتداء عليه.

وأوضح أن جنود الاحتلال ألقوا نجله من فوق عمارة في الظاهرية، ما أدى لإصابته بجراح حرجة قبل أن يعلن عن استشهاده.

ولفت إلى أن جنود الاحتلال اعترضوا مركبة كان يستقلها نجله مع صديقه قبل أن يطاردوه ويلوذ هو إلى عمارة سكنية ليحتمي فيها، ووصل الجنود إلى مكانه وألقوا به من فوق العمارة.

ونقل الشاب منسية إلى مستشفى الخليل الحكومي قبل أن يعلن عن استشهاده.