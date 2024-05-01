مسؤول في حماس: متمسكون بوقف دائم لإطلاق النار... سنرد على مقترح الصفقة قريبا جدا

مسؤول في حركة حماس يوضح أن الحركة تصر على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 208 أيام؛ ويوضح أن الحركة ستقدم ردها على المقترح الجديد "قريبا جدا".

أكد مسؤول في حماس، اليوم الأربعاء، أن الحركة سترد على مقترح الهدنة "خلال فترة قريبة جدا"، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

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وتدرس حماس مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 40 يوما وصفقة لتبادل أسرى إسرائيليين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القيادي البارز في حركة حماس، سهيل الهندي، في تصريحات نقلها وكالة "فرانس برس" إن الحركة "سوف تسلم ردها بشكل واضح خلال فترة قريبة جدا"، من دون مزيد من التوضيح.

وأضاف الهندي "هناك ملاحظات حول ما تم تقديمه للحركة من قبل مصر، والحركة بيّنت هذه الملاحظات وهناك مزيد من النقاشات داخل أروقة الحركة، لا نريد أن نتحدث هل هناك تقدم أم لا فالأمر سابق لأوانه".

وعبّر الهندي عن أمله في "الوصول إلى إنهاء هذه الحرب"، لكنه رأى أن ذلك يتعارض مع إصرار إسرائيل الاستمرار فيها.

وذكر مصدر مطلع على المفاوضات أن الوسطاء القطريين يتوقعون ردا من حماس خلال يوم أو اثنين.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن مطالب حماس بإنهاء الحرب على غزة لن تؤدي إلى التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

وكرر التهديد باجتياح رفح، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.

وادعى المصدر أن إسرائيل قدمت "تنازلات" بما في ذلك فترة من "الهدوء الدائم" بعد توقف أولي للقتال وتبادل الأسرى.

وأضاف المصدر أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة يبقى موضع خلاف.

وقال مسؤول إسرائيلي لـ"فرانس برس" إن الحكومة "ستنتظر الرد حتى مساء الأربعاء" قبل أن "تتخذ قرارا" بشأن إرسال مبعوثين إلى القاهرة.

وتشهد جهود الوساطة لوقف حرب غزة حراكًا مكثفًا خلال الأيام الأخيرة في ظل طرح مقترح جديد لصفقة محتملة، تم التفاوض حوله بين تل أبيب والقاهرة، تضمن ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ"تنازلات كبيرة".

ولا يشمل المقترح الإسرائيلي لتبادل الأسرى تعهدا بإنهاء الحرب، وإنما "الانتهاء من الاتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة الهدوء المُستدام والإعلان عن بدء سريانه قبل البدء بتبادل المُحتجزين والأسرى بين الطرفين".

وقال نتنياهو لبلينكن إن إسرائيل لا توافق على وقف إنهاء الحرب، وأن اجتياح رفح "ليس مشروطا بشيئ".

وكان وفد حركة حماس قد غادر القاهرة، مساء الإثنين، بعد اجتماع أجراه مع مسؤولي الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية، للتشاور مع قيادات الحركة بشأن مقترح الهدنة الجديد، على أن يعود "قريبا" لتقديم رد الحركة النهائي.