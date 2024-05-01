وسط مواجهات واشتباكات: حملة اعتقالات بالضفة والقدس

نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيشات طالت عشرات المنازل التي عاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، فيما اندلعت مواجهات في عدة محاور، ودارات اشتباكات في بعض المناطق.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، بلدات ومخيمات في الضفة الغربيةوالقدس المحتلتين، واعتقلت عددا من الفلسطينيين، في حين اقتحمت مجموعات من المستوطنين بلدة خلة الفرا قرب يطا جنوبي الخليل واعتدوا على سكانها.

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ونفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيشات طالت عشرات المنازل التي عاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، فيما اندلعت مواجهات في عدة محاور، ودارات اشتباكات في بعض المناطق.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل، وبلدة كفر قدوم شرقي قضاء قلقيلية وعدة بلدات في محافظة نابلس.

في محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير عبد الحميد أبو جارور، خلال الاقتحام المستمر لبلدة بني نعيم، وصادرت القوات المقتحمة مركبات فلسطينية، خلال اقتحام منطقة الكسارة في مدينة الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحام مخيم الفوار، وهم: الشاب مجدي علي أبو وردة، والأسير المحرر طارق أبو حماد، والشقيقان باسل وشادي الواوي، والشاب إبراهيم مصطفى أبو عواد، والشاب محمود القواسمي.

وفتشت قوات الاحتلال عدة منازل في حي الشريم بمدينة قلقيلية، عقب اقتحامها بعدة آليات عسكرية، تزامنا مع اقتحام حي المنصور في قرية عزون شرقي المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبدلله مؤيد برهم من مدينة قلقيلية.

وفي محافظة نابلس، دهمت قوات الاحتلال قريتي يتما ودوما، بينما أفاد سكان محليون" بأن طائرات الاحتلال المسيرة حلقت في سماء مدينة نابلس، لا سيما المنطقة الغربية، بشكل مُكثف.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب خطاب سلاودة من دوما بعد تفتيش منزله وتخريب محتوياته ومصادرة للجوالات، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر وداهمت منازل لعائلة أبو علاء داهوك، واعتقلت الشاب إسماعيل عماد داهوك، وحطمت مركبة للعائلة.

واعتقلت قوات الاحتلال معتصم منذر رمضان في حي أم الشرايط بالبيرة بعد تفتيش منزله، واحتجز آخرين وحققت معهم قبل الإفراج عنهم.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المقدسي محمد جمال محمود من بلدة العيساوية.