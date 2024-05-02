اعتقالات ومواجهات بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، واقتحمت العديد من المنازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات في أنحاء متفرقة.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من بلدة إذنا غرب الخليل.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أحمد وإياد يوسف سليمية، ومحمد عبد الكريم فرج الله، بعد اقتحام منازلهم في بلدة إذنا.

واقتحمت قوات الاحتلال بعدد كبير من آلياتها العسكرية مدينة الخليل من مدخلها الجنوبي، باتجاه منطقة عيصى في المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية وداهمت عددا من أحيائها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الغربية في مدينة نابلس، واعتقلت الشاب عبد الله حسن حرب بعد اقتحام منزله في قرية كفر قليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عودة، أثناء اقتحامها لمنطقة إسكان روجيب جنوب شرق نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون قضاء رام الله، وسط مواجهات أصيب خلال شاب برصاص الاحتلال بالقدم خلال الاقتحام. ونفذت قوات الاحتلال اعتقالات طالت عددا من الشبان وفتاة.

واعتقلت قوات الاحتلال محمود الرمحي ونجله هادي الرمحي والأسير المحرر علاء أبو شريفة ومحمود نخلة وطارق عزيز من مخيم الجلزون شمال رام الله فجر اليوم.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت قرية حوسان واعتقلت كلا من إسماعيل محمد اسماعيل زعول، زكي تيسير محمود زعول، وعبد الله إبراهيم أحمد زعول.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط مخيم قلنديا شمال القدس.