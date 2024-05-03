مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة: مدير CIA في القاهرة ووفد من "حماس" يصل السبت

يأتي ذلك فيما تنتظر إسرائيل رد حماس على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في القطاع، وأكد مسؤولون في حماس على الروح الإيجابية في دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته من مصر.

وصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وليام بيرنز، إلى القاهرة اليوم، الجمعة، حيث التقى رئيس المخابرات العامة، عباس كامل، وذلك على ضوء المقترح المصري والمفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

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وأكدت 3 مصادر أمنية مصرية وصول بيرنز إلى القاهرة لحضور اجتماعات تسعى إلى التوصل لوقف إطلاق نار في غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى؛ حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وقال مسؤولون إسرائيليون، إنه "على الرغم من أن الوسطاء يتحدثون بتفاؤل حتى الآن، إلا أن إسرائيل لم تسمع أن حماس غيرت مواقفها المتطرفة".

تقرير: إسرائيل تمهل حماس أسبوعا للتوصل إلى صفقة قبل أن تجتاح رفح

وفي السياق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مصرية مطلعة على المفاوضات، أن إسرائيل أمهلت حماس أسبوعا من أجل التوصل إلى صفقة وإلا فستقوم باجتياح رفح.

وأوردت نقلا عن مصادر في تل أبيب، بأن مسؤولين إسرائيليين يدرسون تأجيل اجتياح رفح لقاء اتفاق طويل الأمد يتيح إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين من غزة.

يأتي ذلك فيما تنتظر إسرائيل رد حماس على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في القطاع، وأكد مسؤولون في حماس على الروح الإيجابية في دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته من مصر.

وفد من حماس يزور القاهرة السبت

وأفادت تقارير مصرية، بأن وفدا من حماس سيزور القاهرة غدا، السبت، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك بعد أن هاتف رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، الخميس رئيس المخابرات المصرية وناقشا مفاوضات وقف إطلاق النار، وأكد له قدوم وفد للمفاوضات بمصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنتاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان؛ حسبما جاء في بيان.

"حماس": نتنياهو يسعى إلى نسف آفاق أي هدنة من خلال التلويح بمهاجمة رفح

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران "نحن نجري حوارات داخلية في قيادة حماس وأيضا مع الفصائل المختلفة خاصة في المقاومة التي تشارك في القتال في هذه المعركة" قبل عودة المفاوضين إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة.

وحذر من أن نتنياهو الذي "يصرح علنا بأنه سيقوم باجتياح رفح بغض النظر عن نتيجة التفاوض وسواء تم الاتفاق أو لا، إنما يسعى بتصريحاته المتكررة مؤخرا إلى إفشال أي إمكانية لعقد اتفاق".

وذكر بدران أن "نتنياهو كان هو المعطل لكل جولات الحوار السابقة أو التفاوض السابق، ومن الواضح أنه ما زال، أي أنه غير معني بالوصول إلى اتفاق".

وأضاف "لذلك يقول كلاما في الإعلام لإفشال هذه الجهود المبذولة حاليا"، وشدد بدران على أن "حماس تصر أولا على وقف نهائي لإطلاق النار وانسحاب كامل وشامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة".