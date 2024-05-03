"الأونروا": غزة سجلت أكبر عدد من القتلى الصحافيين مقارنة بأي صراع في العالم

قال لازاريني إن غزة سجلت "أكبر عدد من القتلى الصحفيين مقارنة بأي صراع" في العالم.

أشادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الجمعة، بشجاعة الصحافيين الفلسطينيين في تغطية أخبار "المأساة" التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك في منشور على منصة "إكس" لمفوض "الأونروا"، فيليب لازاريني، تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 أيار/ مايو من كل عام، بموجب قرار من الأمم المتحدة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993.

وقال لازاريني إن غزة سجلت "أكبر عدد من القتلى الصحفيين مقارنة بأي صراع" في العالم.

وأشار إلى إصابة عدد آخر من الصحفيين، بينهم "المصور الصحافي بوكالة ’الأونروا’ عبد الله (لم يذكر اسمه الثاني)، الذي فقد ساقيه في قصف إسرائيلي على شمال غزة".

وقبل أشهر، أصيب عبد الله بجراح خطرة في غارة جوية، أثناء تأدية عمله مع "الأونروا" بالتقاط صور للدمار الواسع شمال غزة.

ونتيجة إصابته البالغة وعدم توفر الإمكانات الطبية الضرورية، فقد عبد الله ساقيه، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وأضاف لازاريني "لولا شجاعة وتصميم الصحافيين الفلسطينيين، لما عرفنا واستوعبنا مدى المأساة في غزة".

وأكد أن "الوقت حان لإتاحة الوصول إلى وسائل الإعلام الدولية لاستكمال عمل أقرانهم المحليين".

وفي السياق، أعلنت منظمة "اليونسكو" ليل الخميس – الجمعة عن منح جائزتها لحرية الصحافة إلى جميع الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يغطون الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو 7 شهور.

وقال رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين، ماوريسيو فايبل "في مثل هذه الأوقات المظلمة واليائسة، نود أن نشارك رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحافيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية".

وأضاف "نحن كبشر ندين بشدة لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير".

وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، إن الجائزة "تشيد بشجاعة الصحافيين الذين يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة".