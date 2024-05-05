حملة اعتقالات بالضفة والقدس تخللتها مواجهات واشتباكات

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صبح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث اقتحمت العديد من المنازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات في عدة مناطق، فيما دارت اشتباكات في عدة محاور خاصة في مناطق مخيمات اللاجئين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال رؤوف صنوبر بعد اقتحام منزله في بلدة بيرزيت، وشنت حملة دهم في بلدة المغير.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وشنت حملة دهم اعتقلت خلالها المسن عيد الدردوك للمرة الثانية خلال يومين، بعد مداهمة منزله بشارع التعاون.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي رفيديا في نابلس وسط إطلاق نار عشوائي، فيما اقتحمت قرية تلفيت وداهمت منزلين.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، خلال مواجهات اندلعت في بلدتي بيتا وبيت فوريك قرب نابلس.

وتعاملت الطواقم الطبية مع 6 إصابات جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع بينهم مسنة وطفل رضيع، حيث تم إخلاؤهم من منزلهم بعد تعرضه لإطلاق قنابل الغاز.

وفي بلدة بيت فوريك، اقتحمت عدد من آليات الاحتلال البلدة، وجابت في شوارعها، حيث تصدى لها الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وقالت سرايا القدس- كتيبة نابلس في بيان مقتضب: "مجاهدونا استهدفوا بوابل من الرصاص قوات الاحتلال المقتحمة لمحور رفيديا بوسط نابلس".

وفي محافظة الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة بيت أمر، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز.

واقتحمت قوات الاحتلال بوابة رأس خميس في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.