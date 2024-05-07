مدير مستشفى الكويت التخصصي: محافظة رفح تمر بكارثة صحية كبيرة

أوضح الحمص في إحاطة للصحافيين أن مستشفى الكويت التخصصي برفح هو المستشفى الوحيد الذي يعمل الآن وبأقل الإمكانات بعد خروج مستشفى النجار عن الخدمة لتصنيفه ضمن المنطقة الحمراء.

قال مدير مستشفى الكويت التخصصي برفح، د. صهيب الهمص، اليوم الثلاثاء، إن محافظة رفح تمر بكارثة صحية كبيرة في ظل القصف الاسرائيلي المستمر والمكثف على المحافظة لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلن عن توقف جهاز الأشعة الوحيد بالمستشفى نتيجة ضغط الحالات.

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وأوضح الحمص في إحاطة للصحافيين أن مستشفى الكويت التخصصي برفح هو المستشفى الوحيد الذي يعمل الآن وبأقل الإمكانات بعد خروج مستشفى النجار عن الخدمة لتصنيفه ضمن المنطقة الحمراء.

وأشار إلى أن مستشفى الكويت التخصصي يستقبل عشرات الشهداء والإصابات على مدار الساعة، ويوجد صعوبة في التعامل مع الاصابات لعدم وجود إمكانيات.

وناشد الحمص جميع الطواقم الطبية بالوقوف عند واجباتها ومسؤولياتها، والتوجه بشكل عاجل لمستشفى الكويت، وذلك لوجود نقص في الكوادر الطبية التخصصية.

كما ناشد وزارة الصحة الفلسطينية والمؤسسات الصحية الدولية والعربية بفتح وتفعيل المستشفيات الميدانية التابعة لها لاستقبال الاصابات.