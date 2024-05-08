الحرب على غزة: قصف وغارات على القطاع وتحذيرات من تداعيات اجتياح رفح

يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال معبر رفح بالجانب الفلسطيني لليوم الثاني على التوالي، وذلك في سياق العلمية العسكرية التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية بالتوازي مع رد حماس قبول مقترح الوسطاء للهدنة وصفقة تبادل.

شن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، هجمات برية وجوية وبحرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ215، فيما واصل الطيران الإسرائيلي شن الغارات على رفح، وسط تصاعد التحذيرات الدولية من اجتياح المدينة.

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واستشهد العشرات وأصيب المئات خلال الـ24 ساعة الماضية جراء تصاعد الهجمات على القطاع والتي شمت قصف مدفعي لمنازل ونسف للمنازل وغارات على مربعات سكنية ومناطق مأهولة ومراكز الإيواء، في مناطق رفح، ومدينة غزة، ومنطقة جحر الديك، ومخيم النصيرات وحي الزيتون.

ويواصل الجيش الإسرائيلي احتلال معبر رفح بالجانب الفلسطيني لليوم الثاني على التوالي، وذلك في سياق العلمية العسكرية التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية بالتوازي مع رد حماس قبول مقترح الوسطاء للهدنة وصفقة تبادل.

وتصاعدت التحذيرات الدولية من ارتفاع كبير محتمل بعدد الضحايا عقب إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية بمدينة رفح، حيث أوقعت الحرب على غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، نحو 113 ألفا بين شهيد ومصاب، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ورغم العلمية العسكرية في رفح والتصعيد بالغارات والقصف في القطاع، إلا أن وفود من قطر ومصر والولايات المتحدة وحماس مباحثاتها في القاهرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، واتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزةن حيث أعربت واشنطن عن تفاؤلها بإمكانية تضييق الفجوات بين حركة حماس وإسرائيل.