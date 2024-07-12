الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ280: قصف شديد ومجازر وتهجير

في يومها الـ280 تشهد الحرب الإسرائيلية على غزة قصفا عنيفا ومجازر مروعة بحق الفلسطينيين وعمليات تهجير من مدينة غزة في القطاع.

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ280 وسط اشتداد القصف غلى مختلف أنحاء القطاع وتهجير الفلسطينيين من أحياء مدينة غزة، واستمرار جيش الاحتلال مجازره ضد المدنيين في القطاع.

وصرحت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في قطاع غزة وصل منهما للمستشفيات 50 شهيدا و54 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 38345 شهيدا و88295 مصابا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وعلى الصعيد السياسي، قالت حركة حماس إن الوسطاء لم يبلغوها لغاية الآن بأي جديد بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وفي المقابل صرح مستشار البيت الأبيض، جيك سوليفان، أن المؤشرات أكثر إيجابية اليوم من الأسابيع القليلة الماضية بمفاوضات غزة.

وتوجه وفد إسرائيلي بقيادة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، أمس الخميس، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال مباحثات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، بالتزامن مع عودة الوفد الآخر بقيادة رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع، من قطر الذي شارك الأربعاء، في لقاء رباعي بحث التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، نتائج تحقيق أجراه حول المعارك التي دارت في مستوطنة (بئيري) في منطقة غلاف غزة في 7 و8 تشرين الأول الماضي، مقرا بفشله في توفير الحماية لها.

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