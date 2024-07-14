تقرير: حماس قررت وقف مفاوضات التبادل... و"محمد الضيف بخير"

رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، أبلغ الوسطاء وبعض الاطراف الاقليمية خلال جولة اتصالات ومحادثات هاتفية بقرار حماس بوقف المفاوضات، بسبب عدم جدية الاحتلال وسياسة المماطلة والتعطيل المستمرة وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل.

أفاد قيادي كبير في حركة حماس لوكالة فرانس برس، اليوم الأحد، بأن الحركة قررت وقف المفاوضات لصفقة التبادل وللتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة منددا بـ"عدم جدية الاحتلال" و"ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل".

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وأوضح أن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، أبلغ الوسطاء وبعض الاطراف الاقليمية خلال جولة اتصالات ومحادثات هاتفية بقرار حماس بوقف المفاوضات، بسبب عدم جدية الاحتلال وسياسة المماطلة والتعطيل المستمرة وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل.

وأكد قيادي كبير في حماس أن قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف، "بخير" بعدما استهدف بضربة إسرائيلية على قطاع غزة السبت.

وأوضح المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته "القائد محمد الضيف بخير ويشرف مباشرة على عمليات القسام والمقاومة".

واتهم هنية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بـ"وضع عراقيل" تحول دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال "المجازر البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال"، وفقا لبيان صادر عن الحركة.

وأجرى هنية اتصالات مع الدولتين الوسيطتين مصر وقطر، كما شملت الاتصالات سلطنة عمان وتركيا، في ضوء "المجازر الوحشية".

ودعا هنية الوسطاء الدوليين إلى التحرك بعد غارتين إسرائيليتين في غزة أسفرتا عن مقتل نحو مئة شخص، وفقاً لمسؤولين فلسطينيين.

وندد هنية بتصريحات نتنياهو "التي اشتملت على شروط ونقاط جديدة لم ترد في ورقة التفاوض" التي اقترحها للمرة الأولى الرئيس الأميركي جو بايدن، في أيار/مايو.

وأكد هنية أن حماس "أبدت التعاطي الإيجابي والمسؤول" مع المقترح الأخير بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المعتقلين والرهائن.

وأشار إلى "الموقف الإسرائيلي الذي اتخذه نتنياهو وتمثل في وضع العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق".

تقرير. إسرائيل لم تتلق حتى الآن بلاغا رسميا من الوسطاء بشأن وقف المحادثات

رغم تصريحات كبار مسؤولي حركة حماس بشأن تجميد المفاوضات بشأن صفقة التبادل، إلا أن إسرائيل لم تتلق حتى الآن بلاغا رسميا من الوسطاء بشأن وقف المحادثات، على ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبحسب الموقع الإلكتروني، فإن رحلة رئيس الموساد دافيد برنياع، إلى قطر، تبقى في دائرة التساؤل، ولن يتضح إلا في وقت لاحق من هذا الأسبوع ما إذا كانت ستتم أم ستلغى في ظل محاولة إسرائيل اغتيال القائد العسكري لكتائب القسام، محمد ضيف.

ووفقا للموقع الإلكتروني، فإن التقدير في إسرائيل هو أن المحادثات ستتوقف على المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط ​​والطويل، فإن الضغط المتزايد على حماس ومحاولات تصفية قيادتها سيقرب التوصل إلى اتفاق.