اعتقالات وإصابات بمواجهات واشتباكات بالضفة

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، حيث دارت اشتباكات مسلحة في عدة مناطق أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس شمال الضفة بعدة دوريات عسكرية من جهة حاجز تياسير العسكري شرقي المدينة، فيما اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال عند أطرافها.

وداهمت قوات الاحتلال محالا للصرافة في مدينة أريحا، حيث اقتحمت القوات شارع "البنوك" المؤدي إلى قصر هشام، وداهمت محال صرافة عرف من بينها محل "الخليج"، و"المحيط"، كما القت أوراقا تهديدية، جاء فيها "غسيل الأموال لصالح منظمات إرهابية إرهاب".

وأضافت، أن عددا من مركبات الاحتلال لاحقت عددا من الشبان وسط المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، حيث دارت اشتباكات بين مقاومين والقوات المقتحمة التي تعمدت إطلاق النار على عمال البلدية في منطقة صوفين بالمدينة.