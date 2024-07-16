الحرب على غزة: شهداء وجرحى وسط القطاع ورفح تحت القصف

واصل الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية على المربعات السكنية والمناطق المأهولة ومراكز الإيواء للنازحين، حيث أوقعت هجماته خلال ساعات فجر الثلاثاء، عشرات الشهداء والجرحى بصفوف العائلات الفلسطينية.

استشهد وأصيب العشرات جراء الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، على مناطق مأهولة وسط قطاع غزة، بينما صعد من غاراته وقصف لمدينة رفح، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ284.

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وشن الطيران الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت موقعا غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، في وقت أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية نيرانها صوب منازل الفلسطينيين شرق مخيم المغازي،

وسمع دوي انفجارات عنيفة وإطلاق نار كثيف في مخيم الشابورة وسط رفح جنوبي القطاع التي تتعرض لهجمات عنيفة عبر القصف المدفعي والغارات، فيما شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على مخيم النصيرات.

وواصل الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية على المربعات السكنية والمناطق المأهولة ومراكز الإيواء للنازحين، حيث أوقعت هجماته خلال ساعات فجر الثلاثاء، عشرات الشهداء والجرحى بصفوف العائلات الفلسطينية.

وبلغت أعداد الشهداء والمصابين التي وصلت إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية 320 شهيدا ومصابا، حيث ارتكب الجيش الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38664 شهيدا و89097 جريحا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.