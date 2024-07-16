شهيد برصاص الاحتلال في مدينة البيرة

بالتزامن مع الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسع جيش الاحتلال من اقتحاماته وعملياته بالضفة الغربية، مخلفا أكثر من 555 شهيدا، بينهم 133 طفلا، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، وفق معطيات صادرة عن وزارة الصحة.

استشهد شاب، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال اقتحام حي البالوع بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الشاب أحمد رمزي عبد سلطان (20 عاما)، استشهد برصاص قوات الاحتلال في حي البالوع بالبيرة، ووصل إلى مجمع فلسطيني الطبي.

وبالتزامن مع الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسع جيش الاحتلال من اقتحاماته وعملياته بالضفة الغربية، مخلفا أكثر من 555 شهيدا، بينهم 133 طفلا، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.