مستوطنون يقتحمون الأقصى ويهاجمون مركبات الفلسطينيين قرب نابلس

انتشر عشرات المستوطنين على الطريق الواصل بين محافظتي نابلس وطولكرم وفي محيط مستوطنة "شافي شمرون"، وهاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، أثناء مرورها بالقرب من مفترق الطنيب، ملحقين أضرارا مادية بعدد منها.

هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مركبات الفلسطينيين غربي مدينة نابلس بالضفة الغربية، ورشقوها بالحجارة، فيما اقتحمت مجموعات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال التي واصلت فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

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وانتشر عشرات المستوطنين على الطريق الواصل بين محافظتي نابلس وطولكرم وفي محيط مستوطنة "شافي شمرون"، وهاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، أثناء مرورها بالقرب من مفترق الطنيب، ملحقين أضرارا مادية بعدد منها.

وصباح اليوم، أصيب 3 مستوطنين، في عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي بلدات غرب نابلس.

يأتي ذلك، في وقت اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاتهن وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة، قبل مغادرة ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

وبحسب الأوقاف، فإن المستوطنين اقتحموا الأقصى بأكثر من مجموعة وأن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى.

وشددت قوات الاحتلالي من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول الفلسطينيين للصلاة بالأقصى.