اعتقالات بالضفة والقدس وسط مواجهات واشتباكات

اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين وسط اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في شارع نابلس بجنين، حيث دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو الحي الشرقي في المدينة.

مواجهات مع الاحتلال في الضفة (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وقامت قوات الاحتلال بتفتيش عشرات المنازل، حيث تم العبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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واقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين وسط اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في شارع نابلس، حيث دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو الحي الشرقي في المدينة.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلا وقصفته بقذيفة "انيرجا" في الحي الشرقي بالمدينة.

واعتقلت قوات إسرائيلية خاصة من جيش الإحتلال، شابين من مدينة جنين.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، بأن القوات الخاصة حاصرت عدة منازل في الحي الشرقي والمراح واعتقلت الشاب نور الدين عزيز الشلبي، حيث تطارده منذ شهور، فيما اعتقلت تلك القوات الشاب خليل ابو جمهور لحظة تسللها في شاحنة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، حيث كان يستقل دراجة نارية.

يذكر ان عائلة المعتقل الشلبي تعرضت خلال فترة مطاردته من الاحتلال لعمليات دهم متكرره للمنزل وتحطيم محتوياته، بالإضافة إلى عمليات تهديد.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي يعبد وعرابة وقريتي فقوعة وجلبون، وسيرت آلياتها في شوارعها وداهم أحيائها، كما نشر فرقة مشاة في قرية جلبون.

وأعلنت سـرايا القـدس – كتيبة جنين في بيان مقتضب أن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين بصليات من الرصاص.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة قلقيلية، وتجولت في عدة أحياء، وداهم جنود الاحتلال عمارة سكنية، كما نشر جيش الاحتلال القناصة على أسطح عدة بنايات، وسط مواجهات عنيفة، وأطلق مقاومين الرصاص صوب آليات الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت والدة الشاب معاوية رياشي أبو هنية، بعد اقتحام منزلها في بلدة عزون شرق قلقيلية، للضغط على نجلها لتسليم نفسه.

وأغلقت قوات الاحتلال، مداخل بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حافلة للمستوطنين تعرضت لإلقاء زجاجات حارقة تجاه مركبات في التلة الفرنسية بالقرب من بلدة العيسوية.