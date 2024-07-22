الاحتلال يهدم 10 منشآت سكنية وتجارية ببلدة عناتا

وفقا لمعطيات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد هدمت سلطات الاحتلال 318 منشأة وأخطرت بهدم 359 أخرى في الضفة، منها 85 منشأة في القدس خلال النصف الأول من عام 2024.

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس صباح اليوم الإثنين، أكثر من 10 منشآت سكنية وتجارية في حي الفهيدات ببلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

كما هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة علاء خالد حلوة في المنطقة ذاتها، وهو مكون من طابقين بمساحة 300 متر، بحجة البناء دون ترخيص.

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وشرعت جرافات الاحتلال، بهدم منشآت وتجريف أراض في بلد عناتا شمال شرق القدس المحتلة، على ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عناتا وشرعت بهدم قاعة أفراح تعود للمواطن المقدسي زياد الفهيدات، بحجة عدم الترخيص.

وقال رئيس بلدية عناتا طه نعمان، إن قوات الاحتلال هدمت قاعة أفراح بمساحة 800 متر، وهدمت أسوار استنادية وحظائر أغنام، وبركسات، في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة.

وأضاف أن عمليات الهدم تواصلت لساعات، حيث منعت قوات الاحتلال أحدا الاقتراب أو تصوير مكان الهدم، وهي سياسة يتبعها الاحتلال منذ مطلع العام، حيث هدم عشرات المنشآت والمنازل شرق وجنوب القرية بشكل غير مسبوق.

وهدمت جرافات الاحتلال، أمس الأحد، منشآت تجارية وأراضٍ فلسطينية خاصة في بلدة بيت حنينا.

وصعدت سلطات الاحتلال، خلال الفترة الماضية من عمليات الهدم للمنشآت الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلتين.

وترفض بلدية الاحتلال في القدس، منح الفلسطينيين تراخيص لإنشاء منازل أو محال تجارية وتمنعهم من التوسع العمراني، في سبيل الضغط عليهم لتهجيرهم من المدينة المقدسة.

ووفقا لمعطيات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد هدمت سلطات الاحتلال 318 منشأة وأخطرت بهدم 359 أخرى في الضفة، منها 85 منشأة في القدس خلال النصف الأول من عام 2024.