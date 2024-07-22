تخللتها مواجهات واشتباكات: الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

قال مركز معلومات فلسطين "معطى"، في بيان له إن أعمال المقاومة في الضفة الغربية تواصلت خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمن معركة "طوفان الأقصى"، بينها إطلاق نار واشتباك مسلح مع جنود الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، واقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعب في محتوياتها، حيث اندلعت مواجهات في بعض المناطق، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وتمركزت في عدة أحياء منها، وداهمت بناية سكنية في محيط حي نزال بالمدينة، كما قامت القوات بمداهمة مدرسة وتخريب ممتلكات للفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال اقتحامها بناية سكنية في محيط حي نزال، فيما أصيب شاب آخر خلال اقتحام القوات للبناية السكنية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد قضاء رام الله وبلدة السموع جنوب الخليل، دون التبليغ عن اعتقالات.

يأتي ذلك، فيما اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة، كما اعتدت القوات على الفلسطينيين خلال اقتحام جورة الشمعة جنوب بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين ثائر صومان وسامي الحسنات والأسير المحرر أحمد عزات بعد اقتحام منازلهم في مخيم الدهيشة.

وأطلق مقاومون الرصاص على مستوطنة "إفني حيفتس" قرب مدينة طولكرم، كما أطلق مقامون النار صوب طائرات الاستطلاع في سماء مخيم بلاطة.

ونفذت المقاومة في الضفة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 عملا مقاوما ضد أهداف تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وقال مركز معلومات فلسطين "معطى"، في بيان له إن أعمال المقاومة في الضفة الغربية تواصلت خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمن معركة "طوفان الأقصى"، بينها إطلاق نار واشتباك مسلح مع جنود الاحتلال.

ورصد المركز تفجير عبوة ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية لجيش الاحتلال، وإلقاء زجاجات حارقة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 5 نقاط متفرقة بالضفة الغربية.