اعتقالات وإصابات بمواجهات واشتباكات بالضفة والقدس

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، حيث دارت اشتباكات مسلحة في عدة مناطق أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير، وشنت عمليات دهم وتفتيش للعديد من المنازل، واحتجاز الفلسطينيين والتحقيق معهم ميدانيا، والاعتداء على بعضهم بالضرب.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عودة دعيس جرادات والأسير المحرر رأفت زعل شلالدة، واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة، استشهد خلالها الشاب جهاد محمد حسين شلالدة (35 عاما) إثر إصابته الحرجة برصاص الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال طلحة محمد الزهور بعد مداهمة منزله في بلدة بيت كاحل شمال الخليل. واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة بيت ساحور شرق بيت لحم.

ومن بيت ساحور، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتصم عبد الرؤوف شعيبات، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة بعد منتصف الليل، وداهمت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت عماد شريدة صلاح، وتخلل الاقتحام اندلاع مواجهات وإطلاق الاحتلال قنابل الغاز والصوت تجاه الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب طولكرم، واعتقلت الأسير المحرر هادي الهمشري والشاب إياد المعين بعد مداهمة منزليهما.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي صوالحة بعد مداهمة منزله في بلدة كفر راعي.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في القدس المحتلة، واعتقلت شابين.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد أديب أبو الحمص من منزله ببلدة العيسوية، والفتى منتصر منير أبو دياب من حي رأس العامود في بلدة سلوان.