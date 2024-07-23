الحرب على غزة: غارات عنيفة على خانيونس مع استمرار النزوح

تستمر المعارك البرية في مدينة رفح، التي تشهد اشتباكات ومعارك ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، وسط التوغل البري المستمر منذ 77 يوما.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على المناطق المأهولة في خانيونس، في ظل استمرار موجة النزوح عن المدينة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ عملية عسكرية، وسط تكرار عمليات القصف والتهجير ضد المدنيين.

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يأتي ذلك فيما تستمر المعارك البرية في مدينة رفح، التي تشهد اشتباكات ومعارك ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، وسط التوغل البري المستمر منذ 77 يوماً.

وواصل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ291، حيث تشهد مناطق متفرقة من القطاع حملة تهجير جديدة واستهداف للنازحين.

وجددت المدفعية الإسرائيلية نسف المنازل وقصف المربعات السكنية واستهداف مدارس إيواء النازحين، وتتعرض مدينة خانيونس إلى قصف مدفعي، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الجيش الإسرائيلي، كما استهدف القصف المدفعي منازل التي تم تدميرها على سكانيها في مخيم جباليا ومدينة غزة ودير البلح، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في كافة مناطق القطاع، في ظل قصف وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية، وسقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى يوميا، ونزوح المدنيين مرة تلو أخرى، في ظل شح الطعام والمياه، وانعدام المأوى، حيث افترش آلاف من النازحين الطرقات ومحيط المستشفيات هربا من القصف وبحثا عن النجاة.