الصحة العالمية: قلقون إزاء احتمال تفشي شلل الأطفال في غزة

حذرت الصحة العالمية من "احتمال وفاة عدد أكبر من الأشخاص بفعل أمراض معدية مختلفة مقارنة بالأمراض والظروف المرتبطة بالإصابات".

أعربت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء عن قلقها البالغ إزاء احتمال تفشي مرض شلل الأطفال على نطاق واسع في قطاع غزة بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال مؤخرًا في مياه الصرف الصحي.

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وقال رئيس فريق الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، د. أياديل ساباربيكوف، في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية عبر رابط فيديو من غزة: "أنا قلق للغاية بشأن احتمال تفشي مرض شلل الأطفال في غزة".

وشدد ساباربيكوف على أنه لا يشعر بالقلق فقط من تفشي مرض شلل الأطفال، بل أيضًا من تفشي الأمراض المعدية المختلفة التي قد تحدث في غزة.

ولم يتم تأكيد أي حالات إصابة بشرية حتى اليوم منذ العثور على آثار لفيروس شلل الأطفال في العينات البيئية التي تم جمعها من مياه الصرف الصحي في غزة، حسب المصدر نفسه.

وأشار إلى أنه لتحديد أي حالة بشرية محتملة، ستقوم منظمة الصحة العالمية واليونيسف بإحضار ما يصل إلى 50 مجموعة عينات بشرية إلى غزة الخميس، ليصار إلى إرسال العينات إلى مختبر في الأردن للاختبار.

وأضاف "مع النظام الصحي المعطل، ونقص المياه والصرف الصحي، فضلا عن عدم حصول السكان على الخدمات الصحية، وتحديدا خدمات الرعاية الصحية الأولية، سيكون هذا وضعا سيئا للغاية قد نواجهه في غزة".

وحذر من "احتمال وفاة عدد أكبر من الأشخاص بفعل أمراض معدية مختلفة مقارنة بالأمراض والظروف المرتبطة بالإصابات".

وأكد د. ساباربيكوف أنه من بين سبع عينات بيئية تم جمعها من مياه الصرف الصحي في غزة، تأكد وجود فيروس شلل الأطفال في ست منها.

وجرى جمع العينات من موقعين مختلفين، من مدينتي خانيونس بالجنوب ودير البلح وسط قطاع غزة.

كما سلط د. ساباربيكوف الضوء على محنة المصابين الذين يحتاجون للإجلاء الطبي، فقال إنه منذ إغلاق معبر رفح الحدودي في أيار/ مايو الماضي، لم يتم إجلاء سوى 16 طفلا مصابا مع 25 مرافقا من غزة إلى مصر، مؤكدا أن هؤلاء سينقلون إلى إسبانيا يوم الخميس.

وأشار إلى أن هناك 13 قاصرًا مصابًا، ومريض بالسرطان، واثنان مصابان بأمراض القلب المزمنة، وشكر حكومة إسبانيا على كرمها.

وتتراكم مياه الصرف الصحي داخل المخيمات ومناطق متعددة في القطاع، وتحاصر النازحين وتزيد من معاناتهم اليومية وتعرضهم للخطر مع استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك مع عجز البلديات عن معالجة أزمة الصرف الصحي بسبب انعدام الإمكانيات، بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي معظم محطات المعالجة ومنع توريد الوقود لتشغيل المحطات الأخرى.

وكشفت وزارة الصحة بغزة الخميس عن "كارثة صحية جديدة" مع رصد الفيروس المسبب لشلل الأطفال في مياه الصرف الصحي.

وأشارت في بيان إلى "إجراء فحوصات لعينات من الصرف الصحي بالتنسيق مع (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) اليونيسف، وأظهرت النتائج وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال".

مما يذكر أن شلل الأطفال مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي ويمكن أن يحدث شللا تاما في غضون ساعات، وينتشر بالانتقال من شخص لآخر.