"الأونروا": إسرائيل وضعت 80% من قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء

شددت "الأونروا" على أن "إسرائيل وضعت ما يزيد عن 80% من مناطق غزة تحت أوامر الإخلاء".

قالت وكالة "الأونروا" اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وضعت ما يزيد عن 80% من مناطق قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، وإن آلاف الفلسطينيين يواصلون الفرار مجددا من مدينة خانيونس.

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جاء ذلك وفق مسؤولة الاتصالات بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لويز ووتردج.

وأضافت "نستمر في سماع نفس السؤال من سكان غزة: إلى أين نذهب؟".

وفي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، يفر آلاف الأشخاص للنجاة بحياتهم مجددا، حسب المصدر نفسه.

وشددت على أن "إسرائيل وضعت ما يزيد عن 80% من مناطق غزة تحت أوامر الإخلاء".

واستشهد 73 فلسطينيا وأصيب أكثر من 270 بينهم حالات خطيرة، في عملية عسكرية شنها الجيش الإسرائيلي صباح الإثنين على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، التي سبق وأن زعم أنها "مناطق آمنة".

وأمر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في الأحياء الشرقية لخانيونس بـ"الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو منطقة المواصي غرب المدينة.

يأتي ذلك وسط استمرار حالة النزوح الواسعة في صفوف المدنيين القاطنين في تلك المناطق، الذين فروا من منازلهم ومراكز الإيواء إلى المناطق الغربية من المدينة، تحت حمم الغارات.

وسبق أن أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان "خروج عيادتي معن وبني سهيلا التابعتين لها عن الخدمة بسبب وقوعهما في مناطق شرق خانيونس التي أخطرها الجيش الإسرائيلي بالإخلاء".

وكان الجيش الإسرائيلي قد صنف المناطق الممتدة من غرب شارع صلاح الدين وحتى البحر في خانيونس، ضمن "المناطق الآمنة" وطلب الفلسطينيين بالتوجه إليها، فيما شملت أوامر الإخلاء، الإثنين، عددا من الأحياء في المناطق الشرقية.