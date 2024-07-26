"أونروا": 9 من كل 10 أشخاص في غزة نزحوا قسرا

شدّدت الوكالة على أن 9 من كل 10 أشخاص في غزة التي يبلغ عدد سكانها نحو 2.3 مليون نسمة، نزحوا قسرا.

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("أونروا")، إن 9 من كل 10 فلسطينيين، نزحوا قسرا في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.

جاء ذلك في منشور لأونروا عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، حول النازحين الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وشدّدت الوكالة على أن 9 من كل 10 أشخاص في غزة التي يبلغ عدد سكانها نحو 2.3 مليون نسمة، نزحوا قسرا.

وأضافت أن العائلات النازحة تبحث عن مأوى أينما تستطيع، سواء في المدارس المكتظة أو المباني المدمرة أو الخيام المتواضعة على الرمال أو وسط أكوام القمامة.

وأكدت على أن أيا من تلك الأماكن ليس آمنا "ولم يعد لدى الناس مكان يذهبون إليه".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق، حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.