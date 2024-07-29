إعلان نتائج الثانوية العامة: 39 ألف طالب من قطاع غزة لم يتقدموا للتوجيهي

منذ السابع من أكتوبر، لم يتمكن 630 ألفا من طلبة المدارس و88 ألفا من طلبة الجامعات في غزة من ممارسة حقهم الطبيعي في الدراسة.

450 من طلبة الثانوية العامة استشهدوا هذا العام (Getty Images)

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الإثنين، نتائج الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

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وقال وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، خلال المؤتمر الخاص بإعلان النتائج، إن 39 ألف طالب ثانوية عامة من قطاع غزة لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة هذا العام، واستشهد منهم 450.

وأضاف أنه لا نسبة عامة للنجاح فأعداد الطلبة لم تكتمل.

وتقدم نحو 50 ألف طالب وطالبة من مناطق الضفة الغربية ومن هم موجودون في بعض الدول (تركيا، وقطر، ورومانيا، وبلغاريا، وروسيا)، للامتحانات في 506 من قاعات امتحانات الثانوية العامة.

وحرمت الحرب الإسرائيلية الدموية المستمرة لليوم الـ 297 على التوالي، نحو 39 ألف طالب وطلبة في قطاع غزة من تقديم امتحانات الثانوية العامة التوجيهي لعام 2024.

كما حرم 55 طالبا فلسطينيًا آخرين من أداء امتحان الثانوية العامة بعد أن غيبتهم سجون الاحتلال، بحسب وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور بأن 450 من طلبة الثانوية العامة استشهدوا هذا العام، بينهم 20 من الضفة، وبقيّة الشهداء 430 من قطاع غزة.

يذكر أنه منذ السابع من أكتوبر، لم يتمكن 630 ألفا من طلبة المدارس و88 ألفا من طلبة الجامعات في غزة من ممارسة حقهم الطبيعي في الدراسة.