الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة وسط اندلاع مواجهات، وداهمت القوات عددا من المنازل واعتقلت عشرات الشبان واقتادتهم واحتجزتهم وأجرت معهم تحقيقا ميدانيًا قرب المخيم.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وتركزت الاعتقالات بمخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، طالت عشرات الشبان، كما اعتقلت عددا آخر خلال اقتحام بلدات شمال الضفة.

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واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة وسط اندلاع مواجهات، وداهمت القوات عددا من المنازل واعتقلت عشرات الشبان واقتادتهم واحتجزتهم وأجرت معهم تحقيقا ميدانيًا قرب المخيم.

وعرف من بين المعتقلين كل من: مراد موسى أحمد الخمور، ومعتز محمد مصطفى شريعة، والفتى أيسر مجدي محمد الزغاري، ، ومحمد نادي أبو عكر، وبسام خليل فرارجة، ووائل محمد فرارجة ، ومعاذ نعيم محمد المصري من بلدة الدوحة.

وأغلق جيش الاحتلال مداخل المخيم، وأطلق الرصاص الحي تجاه الشبان خلال اقتحام المخيم، حيث بلغ عن إصابات بحالات اختناق.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين المحررين، محمود إبراهيم الخطيب ثوابتة ومعتصم محمد مرشد طقاطقة من بلدة بيت فجار، قضاء بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس، واعتقلت الأسير المحرر حسن زيادة، كما اقتحمت القوات حي رأس خميس بمخيم شعفاط.

واندلعت مواجهات عنيفة، مع قوات الاحتلال، عقب مداهمة بلدة العيسوية، والاعتداء على عدد من الشبان.

وفي شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب براء شحرور من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وشاباً آخر خلال اقتحام بلدة جماعين جنوب نابلس.

وداهمت قوات الاحتلال، قرية برقة قضاء نابلس واقتحمت عددا من المنازل بالقرية وفتشتها وعاثا بها خرابا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ جهاد شحادة بعد اقتحام منزله في بلدة جماعين جنوب نابلس، كما اعتقلت نجله داود بعد احتجازه على حاجز المربعة.

وداهمت قوات الاحتلال قلقيلية بعدة آليات عسكرية ونكلت بالشبان في أحياء المدينة، قبل أن تعتقل الشاب صبري ساهر أبو عصب من قرية جيوس، شمالي المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مصعب عبد ربه؛ وهو من مخيم طولكرم، أثناء مروره عبر حاجز عسكري "طيار" بالقرب من مدينة قلقيلية.