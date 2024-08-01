اعتقالات بالضفة وسط مواجهات واشتباكات

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، حيث دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين المحررين، إصرار البرغوثي ومحمد البرغوثي"، عقب دهم منزليهما في بلدة كوبر، شمالي مدينة رام الله.

وأفرج عن المحرر إصرار يوم 6 حزيران/ يونيو الماضي بعد اعتقال إداري لقرابة الـ 8 أشهر، وقد توفيت والدته وهو داخل سجون الاحتلال دون التمكن من وداعها، علما أن المحرر أبو عناد هو زوج الأسيرة في سجون الاحتلال حنان البرغوثي.

واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب ورد البرغوثي، بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته في بلدة كوبر.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة غربي مدينة رام الله، واعتقلت الطفل فارس فاروق عطايا من منزل عائلته.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ياسر محمد شحادة، بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة عوريف.

وطالت الاعتقالات 9 فلسطينيين من مدينة نابلس، كلا من: الشابين تامر الصابر، وسامر الشادوح، والأسير المحرر مجدي قطب من منزله في شارع تل، والطالب في جامعة النجاح عز الدين خالد الصوصة من منزل عائلته في حي المعاجين، والأسير المحرر طه التيتي من منزله في حي جسر التيتي.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها خلال اقتحامه قرية بيت كاحل، غربي مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وهم: يونس الزهور، عاكف عصافرة، محمد زهير عصافرة، ومحمد حمزة عصافرة.