302 يوما من الحرب على غزة: الاحتلال يواصل قصف القطاع.. شهداء وجرحى

أشارت تقارير محلية في غزة أنه تم تسجيل شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في منطقة ميراج شمال مدينة رفح، صباح اليوم السبت.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب التي يشنها على غزة، لليوم الـ302 على التوالي، مع قصفه بشكل مستمر المناطق والمنازل المأهولة بالنازحين والسكان في أنحاء القطاع.

وأشارت تقارير محلية في غزة أنه تم تسجيل شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في منطقة ميراج شمال مدينة رفح، صباح اليوم السبت.

ودوت صافرات الإنذار، أمس الجمعة، في عدة بلدات إسرائيلية في محيط أسدود وفي "غلاف غزة"، وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد قذيفة أطلقت من جنوب القطاع وسقوطها قرب "كريات ملاخي"، بالإضافة إلى سقوط قذائف في "غلاف غزة" بعد إطلاق 20 قذيفة من القطاع.

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