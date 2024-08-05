اعتقالات وإصابات بالضفة والقدس وسط مواجهات واشتباكات

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، حيث دارت اشتباكات مسلحة في عدة بلدات ومخيمات أوقعت حالات اختناق وإصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 أشخاص من قرية بيتين شرق مدينة رام الله، وهم: الفتى زين هاشم زين الدين، وبلال إبراهيم قنديل، ووليد ناجح جرابعة ونجله براء، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشهما.

واقتحمت قوات الاحتلال، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط "قبر يوسف"، ما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات في بعض المحاور، وخاصة في محيط قبر يوسف.

وأفاد الهلال الأحمر، بأنه تعامل مع 4 إصابات بالاختناق لصحافيين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، لتوفير الحامية لاقتحام المستوطنين.

وإلقيت عبوة محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام محيط قبر يوسف شرق نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن النيران اشتعلت في الواجهة الغربية من سوق الخضار بالمدينة، جراء تعمد جرافات الاحتلال إلقاء إطارات مشتعلة داخل السوق.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الله السايح ومحمد الدبيك من البلدة القديمة بنابلس، كما اعتقلت الشاب عز الشخشير من منزله في مخيم بلاطة.

وقالت سرايا القدس - كتيبة نابلس في بيان مقتضب: "تصدى مقاتلونا لقوات الاحتلال والمستوطنين قرب قبر يوسف وأمطروهم بالرصاص وفجروا عبوة ناسفة بالجنود".

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه المنازل في مخيم العزة ببيت لحم من داخل المعسكر المحاذي للمخيم، فيما اعتقلت القوات شابا على حاجز طيار قرب مدخل بلدة النبي إلياس شرق قلقيلية.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة بيتين شمال رام الله، فيما اعتدت القوات بشكل وحشي على الشاب محمد ناصر عوض خلال اعتقاله من بلدة بيت أمر في الخليل.

ونفذت المقاومة في الضفة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 عملا مقاوما ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

ووثق مركز "معطى"، 12 عملا مقاوما، بينها عملية طعن، و3 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجة حارقة، وتحطيم مركبتين للمستوطنين، والتصدي لاعتداءين للمستوطنين، إلى جانب اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة مع قوات الاحتلال تركزت في منطقتين بالضفة.