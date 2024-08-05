جنين: الاحتلال يهدم منزلين في قرية الجلمة

نفذت سلطات الاحتلال خلال شهر تموز الماضي، 98 عملية هدم، طالت 135 منشأة، بينها 62 منزلا مأهولا، و14 غير مأهولة، و12 منشأة زراعية، كما أخطرت بهدم 16 منزلا ومنشأة أخرى في محافظات الضفة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، منزلين في قرية الجلمة، شمال شرق جنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

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وقال رئيس المجلس القروي رضوان شعبان، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة ثلاث جرافات، وهدمت منزلين يعود الأول لعائلة جمال أبو فرحة وتبلغ مساحته 170 مترا مربعا، والثاني يعود لعائلة هاشم محمود أبو فرحة وتبلغ مساحته 220 مترا مربعا.

وأشار رئيس المجلس إلى أن هاشم أبو فرحة قد انتهى من تجهيز منزله للسكن، حيث كان من المقرر أن ينتقل له نجله، الذي سيتزوج قريبا.

يأتي ذلك، في وقت أخطرت سلطات الاحتلال، 17 منزلا فلسطينيا في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة، بالهدم.

وقال مركز معلومات وادي حلوة، إن طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر الشرطة الإسرائيلية، علقت إخطارات بهدم 17 منزلا في حي وادي الجوز، شرقي مدينة القدس. منوها إلى أن 70 فلسطينيا يقطنون في المنازل المخطرة بالهدم.

ووفقا لمحافظة القدس، فإن عدد عمليات الهدم في محافظة القدس خلال تموز الماضي قد بلغت 76 عملية، منها 10 عمليات هدم ذاتي و62 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، بالإضافة إلى 4 عمليات تجريف.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل الفلسطينيين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال شهر تموز الماضي، 98 عملية هدم، طالت 135 منشأة، بينها 62 منزلا مأهولا، و14 غير مأهولة، و12 منشأة زراعية، كما أخطرت بهدم 16 منزلا ومنشأة أخرى في محافظات الضفة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.